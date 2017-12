De 'Kardashians van de sport' tekenen zonder twijfel voor de meest sexy kerstwensen van dit jaar Mike De Beck

11u16 288 RV rv

De temperatuur mag hier dan niet al te hoog liggen, in Australië is dat dezer dagen een ander verhaal. Daar flirt het kwik met de 30 graden Celsius en dat hebben de zusjes Coffey geweten. De vier zusjes, die ook wel door het leven gaan als de 'Kardashians van de sportwereld', lieten nog maar eens zien waarom ze ook de kost verdienen als model. Ellie-Jean (23 jaar), Holly-Daze (19), Ruby-Lee (17) en Bonnie-Lou (15) hebben hun strepen echter vooral verdiend in het surferwereldje waar ze erg gekend zijn in de World Tour. De zussen tekenen alvast wel voor de meest sexy kerstwensen van 2017.

Christmas from the Coffey girls ❤️ | 📸💁🏼‍♀️ @hannahmareemua Een foto die is geplaatst door null (@elliejeancoffey) op 25 dec 2017 om 05:03 CET

Aussie Chrissy! 🎄 @hollydazecoffeyyy Een foto die is geplaatst door null (@elliejeancoffey) op 24 dec 2017 om 05:47 CET

Santa’s little helpers @hollydazecoffeyyy | @myraswim Een foto die is geplaatst door null (@elliejeancoffey) op 19 dec 2017 om 05:19 CET

It’s an Aussie Christmas! @bondisands @thesocial.agency @clash.studio #bondisands Een foto die is geplaatst door null (@elliejeancoffey) op 27 dec 2017 om 05:33 CET

Most of the time I love surfing, but occasionally I get frustrated with my performance (and lack thereof) 🤣🤣🤣 Een foto die is geplaatst door null (@elliejeancoffey) op 06 nov 2017 om 04:42 CET

😘, 🔪, 💍?? Go!! We ran out of bikinis lol, if you want to work with me please email bookings@thesocial.agency @torilevett @hollydazecoffeyyy Een foto die is geplaatst door null (@elliejeancoffey) op 24 aug 2017 om 06:25 CEST