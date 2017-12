De journaliste van FOX Sports die Dries Mertens gisteren deed blozen: "Soms vragen ze me weleens of ik vrijgezel ben. Maar dat neem ik niet serieus" Hans Op de Beeck

11u38

Bron: RTL Nieuws 0 FOX Sports Aletha Leidelmeijer. Time-out Gegiechel in de perszaal gisteren in de aanloop naar het Champions League-duel Feyenoord - Napoli. Zowel journaliste Aletha Leidelmeijer als een licht blozende Dries Mertens wierpen elkaar bloemetjes toe ("het is leuk om jou ook terug te zien"). De Rode Duivel en de journaliste kennen elkaar duidelijk. Voordat Aletha in 2016 naar FOX Sports trok, werkte ze als sportverslaggeefster voor het regionale RTV Utrecht. Mertens van zijn kant speelde twee jaar voor FC Utrecht, waarna hij in 2011 naar PSV trok.

šŸ’‘ | Een momentje tussen Dries Mertens en @aletha84: "Ook leuk om jou weer terug te zien..." #Napoli #feynap #ChampionsLeague pic.twitter.com/ogiQgyMGdM FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

Haar knappe looks moeten ook al menig voetballer zijn opgevallen, maar toch zijn er nog geen spelers die haar hebben geprobeerd te versieren. "Ik heb nog nooit oneerbare voorstellen gehad", zei ze daarover aan RTL Nieuws. "Ik heb sowieso niet het gevoel dat ik me, omdat ik vrouw ben, extra moet bewijzen of zo.ā€ Wel wordt Leidelmeijer buiten het zicht van de camera weleens door een voetballer gepolst of ze vrijgezel is. "Maar daar ben ik helemaal niet gevoelig voor, en ik neem het ook niet serieus. Als je Ć©Ć©n vrouw tussen honderden mannen zet, is het logisch dat iemand weleens iets probeert. Het blijven toch haantjes", vertelt Aletha, die samen is met ene Steven Viktoor.

FOX Sports

Als sportverslaggeefster wordt ze soms ook weleens omhelsd door iets te enthousiaste fans. "Toen NAC promoveerde kreeg ik eerst een bierdouche over mij en er hingen allerlei uitbundige fans om me heen", vertelt Aletha. "Maar dat was een compleet andere situatie, met een heel andere sfeer. Ik vond het niet intimiderend en het was niet kwaad bedoeld. Ik kan er wel om lachen."

Ook op spreekkoren reageert ze luchtig. "Laatst riep een heel vak 'daar moet een piemel in', toen ik het veld op liep voorafgaand aan de wedstrijd", vertelde ze ook aan RTL Nieuws. "Aan de ene kant is het stom, aan de andere kant kan ik me er niet heel druk om maken." Leidelmeijer heeft niet het gevoel dat voetballers, trainers of andere sportverslaggevers haar anders benaderen omdat ze een vrouw is. "Misschien omdat ik dit werk al tien jaar doe, of omdat ik 'one of the guys' ben, maar ik voel me nooit minderwaardig", zegt ze.

FOX Sports

Soms heeft het volgens Leidelmeijer zelfs voordelen om als vrouwelijke verslaggeefster te werken met mannelijke sporters. "In langere interviews zijn ze vaak net iets openhartiger, ze vertellen meer persoonlijke dingen. Misschien omdat vrouwen iets meer empathie hebben."

FOX Sports

FOX Sports