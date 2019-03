De jacuzzi, de home cinema, de keuken met privéchef: Lukaku geeft journaliste inkijk in zijn woonst MH

06 maart 2019

20u58 0 Time-out Het leven zoals het is: Romelu Lukaku. In een video van Bleacher Report praat onze landgenoot over zijn liefde voor muziek, over een potje tafeltennis met ploegmakker Jesse Lingard én over Sir Alex Ferguson.

Lukaku gunt ons een een glimp binnenin zijn prachtige woning, gelegen in Greater Manchester. Zijn eigen opnamestudio, de fitnessruimte, de jacuzzi, de keuken -inclusief privéchef Elodie, afkomstig uit Parijs- en een kamer met home cinema: allen passeren ze de revue.

Zijn bewondering voor Sir Alex Ferguson, onder wie ‘Big Rom’ naar eigen zeggen graag had gewerkt, steekt Lukaku niet onder stoelen of banken. “Hij is een geweldige man. Eén van de allergrootsten.” En ondanks het feit dat Lukaku het shirt van Manchester United draagt, doet hij een opmerkelijke onthulling. “Op FIFA 19 speel ik met Real Madrid. Misschien raak ik hierdoor in de problemen”, gevolgd door een brede lach.

‘t Is een publiek geheim dat Lukaku, naast voetbal, ook gepassioneerd is door muziek. Hijzelf zorgt voor de beat, terwijl maatje Paul Pogba rapt. Maar een carrière in de muziekwereld? Nee, dat zit vooralsnog niet in de pijplijn. “Dat zal nooit gebeuren.”