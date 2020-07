De indrukwekkende video waarmee nationale ploeg van IJsland nieuw logo én shirts voorstelt YP

04 juli 2020

De nationale ploeg van IJsland heeft een nieuw logo én nieuwe shirts en de lancering ervan ging gepaard met een indrukwekkende video. Die werd in elkaar gezet door doelman Hannes Halldórson - die naast als goalie ook de kost verdient als regisseur - en intussen werd het filmpje al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken.

IJsland is één van de tegenstanders van onze Rode Duivels in de Nations League. Op 8 september komen de IJslanders naar de Heizel, op 12 oktober moeten Eden Hazard & co naar IJsland.

