De Ideale Wereld drijft de spot met werkloze De Sutter en dat hebben ook ex-internationals geweten: "Er is werk in de Gamma"

21 september 2018

07u03

Bron: De Ideale Wereld 0

Aan het huwelijk tussen Tom De Sutter (33) en Lokeren kwam eind augustus een einde. Zijn contract op Daknam kwam werd na onderling overleg stopgezet. Zo’n drie weken later zit de boomlange spits nog steeds zonder club. Het uitgelezen moment voor Thomas Huyghe en het satirische tv-programma De Ideale Wereld om in actie te treden. Samen met voormalig internationals Marc Emmers, Dirk Huysmans en Joos Valgaeren ging de presentator op zoek naar werk voor de Oost-Vlaming. Van de Gamma tot een job als landmeter: het leverde in elk geval enkele hilarische momenten op.