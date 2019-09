De humor van Mertens: bal onder shirt niet eerste viering die tongen losmaakt Kristof Terreur

16 september 2019

12u29 0 Time-out Het hoeft niet altijd een hartje te zijn. Dries Mertens (32) viert graag met een knipoog. Dit keer met bal onder het shirt en denkbeeldig stuur in de handen. Maar nee, zijn Kat is niét zwanger. Eerder kroop hij als een hondje naar de cornervlag of nam hij een ploegmakker letterlijk bij de neus.

Een knipoog moet kunnen. Dries Mertens vouwt de vingers niet altijd in een hartjesvorm na een doelpunt. Een beetje variatie in de vieringen kan evenmin kwaad en als hij toch eens iets anders probeert, gaat dat meteen over de tongen. Was zaterdagavond niet anders. De manager van Kat Kerkhofs, mevrouw Mertens, moest meteen ontkennen dat zij zwanger is.

Rappe conclusietrekkers op sociale media, en in hun zog de rest, gingen in overdrive toen Mertens na de opener tegen Sampdoria de bal ostentatief onder het shirt stak, zich op zijn poep zette en aan een denkbeeldig stuurwiel draaide. De ‘clue’ gaf hij toen al weg. Het was een eerbetoon aan zijn vriend en taxichauffeur Antonio Marturo - ‘Dolly’ voor de vrienden. “Ik draag mijn doelpunt aan hem op”, schreef Mertens op Instagram. “Omdat hij een buik als een voetbal heeft.” Ook Kat liet zich niet onbetuigd: “En de award voor de meest misleidende viering gaat naar Mister Mertens.” De gangbare humor ten huize Mertens.

Het is heus niet de eerste keer dat Mertens een viering moet uitleggen. Toen hij in de lente van 2017 in Rome als een hondje naar de cornervlag kroop, het been lichtte en deed alsof hij plaste, percipieerde de massa dat als denigrerend, of dom, of als bijzonder geestig. Terwijl het niet meer was dan een ode aan zijn ‘Juliette’, de straathond die hij in Napels adopteerde.

Op de ‘best of’ video van Mertens’ juichbeelden flitsen tussen de honderden hartjes en gebalde vuisten nog andere opvallende taferelen voorbij. Die waarop hij met zijn hete adem de cameralens doet aandampen en met zijn vinger een hartje tekent. Die waarop hij doet alsof hij een fles de lucht in hijst en die vervolgens helemaal leegdrinkt. Die waarop hij collega Arkadiusz Milik letterlijk bij de neus neemt. Die waarbij hij met een golfstick enkele balletjes wegslaat. Het hoeft niet altijd serieus of melig zijn.

China? Nog niet

Intussen heeft Driesje drie op drie. Drie doelpunten in evenveel wedstrijden. Drie goals waarvoor hij 99 balcontacten nodig had. Da’s één per 33 balcontacten. Nog drie en hij staat langs Diego Maradona in de ranking van topschutters aller tijden bij Napoli. “Ik heb geen spijt dat ik twee jaar geleden niet naar Barcelona ging, maar enkel op één voorwaarde: dat ik straks de beste doelpuntenmaker aller tijden word.”

Omdat zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt, krijgt hij constant de vraag of hij straks naar China of de VS trekt. “Het is te vroeg. Ik ben een laatbloeier. Ik voel me fysiek nog altijd sterk en wil op een hoog niveau in een topkampioenschap blijven presteren. Mijn focus ligt nu op de komende acht maanden bij Napels.” Graag breken ze er zijn overeenkomst met enkele jaren open.

De rock-’n-rollvoetballer toont in Zuid-Italië bovenal zijn groot hart. Niet eens met de vingers. “Vorige week zag ik Enrico terug, een jongen bij wie twee jaar geleden leukemie werd vastgesteld. Hij had me een e-mail gestuurd met het nieuws dat hij genezen was verklaard. Hij wilde me knuffelen.” Zo gezegd, zo gedaan. De knuffelkampioen zorgt er voor zijn vrienden. Suggestieve odes incluis.