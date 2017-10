De-gou-tant: Tottenham schorst fans levenslang na rondgooien beker met urine Redactie

14u10 129 rv Deze Tottenham-fans maken het al te bont. Time-out Twee supporters van Tottenham Hotspur mogen zich de rest van hun leven niet meer in een stadion vertonen. Eén van hen plaste vorige week tijdens de verloren League Cup-wedstrijd op Wembley tegen West Ham United (2-3) in een plastic beker, de andere gooide de gevulde beker vervolgens richting de fans van West Ham. Ze filmden hun onfrisse actie en plaatsten het op de sociale media.

Tottenham Hotspur heeft de daders geïdentificeerd. “Dit gedrag is onacceptabel”, zei een woordvoerder van de club van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé in de Engelse media. “We gaan beide personen die te zien zijn in de video een levenslang stadionverbod geven.”

De Spurs verspeelden op Wembley een 2-0 voorsprong, waardoor stadsgenoot West Ham alsnog de winst (2-3) pakte en zich plaatste voor de kwartfinales van de League Cup. Daarin treft het in de volgende ronde opnieuw een stadsgenoot, Arsenal.