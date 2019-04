De foto van twee “18-jarige” atleten die de wereld rondgaat YP

02 april 2019

08u01

Bron: AS, La Sexta 0 Time-out Bovenstaande foto werd afgelopen weekend genomen op het WK veldlopen voor u20 in Denemarken en u snapt dus al gauw waarom het beeld zich intussen als een lopend vuurtje verspreidt op social media...

Afgelopen weekend stonden in het Deense Aarhus de wereldkampioenschappen veldlopen geprogrammeerd. Zaterdag, bij -20, waren alle ogen gericht op Jakob Ingebrigtsen, maar het Noorse supertalent kon niet imponeren. De Afrikaanse trein was te sterk en uiteindelijk moest Ingebrigtsen vrede nemen met een twaalfde plaats. De overwinning was voor Ethiopiër Milkese Mengesha, die zijn 7,728 kilometer afhaspelde in 23’52”. Maar het zijn twee van zijn landgenoten die de topprestatie van Mengesha toch wat naar de achtergrond verdringen.

Op bovenstaande foto, die intussen viraal is gegaan, ziet u Dinkalem Ayele en Getnet Yetwale aan het werk. Volgens hun fiche bij de internationale atletiekfederatie IAAF zijn beide atleten geboren in… december 2000, en dus 18 jaar oud. En dat zorgt voor heel wat verontwaardiging op sociale media, waar meer dan eens geopperd werd dat het duo wel wat ouder is dan 18 (en zelfs 20) jaar en bijgevolg dus niet zou mogen deelnemen in deze categorie. In elk geval: Ayele werd 11de in een tijd van 24’36”, Yetwale had 25’53” nodig en werd 21ste.

¡Vaya tela! Foto de la prueba sub20 de #Aarhus2019. Los etíopes Getnet Yetwale y Dinkalem Ayele tienen 18 años, ambos nacieron en diciembre de 2000... pic.twitter.com/0fMXsRZCad Miguel Villaseñor(@ MigVillasenor) link