De foto van Hongaarse Davis Cup-speler en promomeisje die momenteel viraal gaat

06 februari 2018

Er is een opmerkelijk beeld opgedoken uit de Davis Cup-ontmoeting tussen België en Hongarije van afgelopen weekend. De protagonisten: Marton Fucsovics en ballenmeisje Luna Stevens. Zij draaft voor sponsor Adecco al enkele jaren op bij de thuiswedstrijden van onze nationale mannenploeg en dat heeft nu ook de beste Hongaarse tennisspeler van het moment geweten. Althans, zo lijkt het toch, want de vriendin van Zulte Waregem-speler Sandy Walsh helpt dat eventuele misverstand zelf de wereld uit. "Haha, wat een gezichtsbedrog! Maar het blijft wel grappig, tjaaaaa!", luidde het in het bijschrift bij de foto die de blondine zelf deelde op haar Facebookpagina.

Permanently in love with you Een foto die is geplaatst door null (@lunastevens1) op 31 jan 2018 om 18:31 CET

My love 🖤 @sandywalsh Een foto die is geplaatst door null (@lunastevens1) op 28 jan 2018 om 12:42 CET