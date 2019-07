De foto’s waarmee Juventus eigen fans flink bij de neus nam MMP

02 juli 2019

15u53 0 Time-out In Turijn hebben ze een goed gevoel voor humor, zo blijkt. Plots stond Matthijs de Ligt te pronken in een truitje van Juve op de clubwebsite. Enfin, daar leek het toch op...

Veel fans zullen zich ongetwijfeld verslikt hebben in hun espresso toen ze vanochtend de website van Juve openden. Matthijs de Ligt poseerde er in het nieuwe truitje van de Italiaanse topclub, dat terwijl er nog steeds geen akkoord is tussen speler en club die steeds nadrukkelijker aan elkaar gelinkt worden. Het ging dan ook om een lookalike van de Nederlandse sterspeler.

De beetgenomen fans dachten al gauw dat het om een lek ging óf de Oude Dame de nieuwe verdediger wel op een heel originele manier wilde voorstellen.

Met deze actie tapt Juve wel uit een heel apart vaatje om de handtekening van de Ligt te versieren. PSG, Real Madrid en Manchester United zijn ook nog in de running om de 19-jarige sensatie, die Ajax dit seizoen naar de dubbel leidde, vast te leggen. Zien we de échte De Ligt binnenkort dan toch in Juventustenue?