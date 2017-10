De foto die van Karolina (20) momenteel de felst besproken ref maakt Yari Pinnewaert

Bron: 101greatgoals 0 Twitter Karolina Bajor. Ładnie w tym Krakowie :P pic.twitter.com/b4MRWusiv8 FotoPyK(@ FotoPyK) link

Voetbalminnend Polen is momenteel in de ban van Karolina Bojar. Ze is amper 20, maar nadat bovenstaand beeld van haar in haar scheidsrechtersplunje op social media werd gegooid, verspreidde de foto zich als een lopend vuurtje. Welke wedstrijd ze in goede banen aan het leiden was is tot dusver niet duidelijk, maar uit het bijschrift blijkt dat het een partij was die werd afgewerkt in Krakau.

Karolina Bojar, sędzia piłkarska: Kobieta na boisku łagodzi obyczaje [ROZMOWA] #Krakow https://t.co/jtn5FoPx0M pic.twitter.com/CCSnN6UsBt Wyborcza.pl Kraków(@ Wyborcza_Krakow) link

“Mooi in Krakau”, zo stond er vrij vertaald te lezen en ook de repliek van de beeldschone spelleidster liet niet lang op zich wachten. “Wel, in elk geval was het veld dat niet”, schreef ze. Op het beeld is duidelijk zichtbaar hoe ze zich een weg door de modder ploetert.

⚽️❤️ #football #referee #lineswoman #match #sportygirl fot. @bziolkowski 📸 Een foto die is geplaatst door Karolina Bojar (@bojarmeow) op 06 sep 2017 om 12:19 CEST

Poolse media zijn sinds het beeld viraal ging eens wat dieper gaan graven en blijkbaar erfde ze de scheidsrechtersmicrobe van Carol Bojar, haar opa die ook een gediplomeerd ref was. Dat ze naar verluidt de enige vrouw was in haar scheidsrechterscursus, deerde Karolina niet. Ook al zet ze momenteel haar eerste stappen als professioneel scheidsrechter, toch ligt haar focus (momenteel) niet op een topcarrière. Haar rechtenstudies op de universiteit krijgen voorrang.

Po zwycięstwo! 🇵🇱⚽️ #POLMNE #roadtoRussia 🇷🇺 #WorldCup2018 #Poland #nationalteam #football Een foto die is geplaatst door Karolina Bojar (@bojarmeow) op 08 okt 2017 om 17:47 CEST

Z powrotem brunetka 🔙👩🏻#wystająceobojczyki #makeup #redlips #evening #party #polishgirl #selfie #naturalhair #brunette Een foto die is geplaatst door Karolina Bojar (@bojarmeow) op 06 mrt 2017 om 21:42 CET

Superpuchar Niemiec Borussia Dortmund - Bayern München, kolejne marzenie spełnione! ❤️⚽️🇩🇪 #Supercup2017 #BVBFCB #football #match #supporter #dreamscometrue Een foto die is geplaatst door Karolina Bojar (@bojarmeow) op 05 aug 2017 om 20:25 CEST

Nawet jako sędzia grzeję ławę, przeznaczenia nie oszukasz 😅⚽️❤️ #football #referee #polishgirl #sportygirl #zina #soccer #match #game Een foto die is geplaatst door Karolina Bojar (@bojarmeow) op 06 okt 2016 om 20:57 CEST