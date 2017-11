De familieman in Cristiano steekt weer de kop op: hij poseert met vijf maanden jonge Eva Ronaldo Hans Op de Beeck

Vertederend beeld op de Instagrampagina van Cristiano Ronaldo. De Portugees poseert er samen met Eva, de tweelingzus van Mateo die eind juni het levenslicht zag via een surrogaatmoeder. Een duidelijk fiere Cristiano vergezelde de post louter van een hartje. De vijf maanden jonge Eva is de derde Ronaldo die in 2017 geboren werd. Naast Eva en Mateo was er enkele weken geleden ook Alana Martina, die Cristiano samen met zijn vriendin Georgina Rodriguez kreeg. En Ronaldo is niet van plan het daarbij te laten. De Real Madrid-ster heeft al aangekondigd dat hij naast zeven Gouden Ballen ook zeven kinderen wil. Vier keer werd hij al verkozen tot beste voetballer ter wereld, vier kinderen heeft hij ook al - met Cristiano Jr. die er 7 is. Hij is er dus al zeker van dat hij met de Ronaldo's, wanneer zijn kids enkele jaren ouder zijn en Eva zin heeft in voetbal, straks vijf-tegen-vijf kan spelen.



AFP Ronaldo kondigde op 30 juni de komst van Eva en Mateo aan.

RV Begin november zag Alana Martina het levenslicht.

