De enveloppe van één miljoen dollar waarmee Donald Trump de tenniswereld op z'n kop wilde zetten GVS

10 mei 2018

11u29

Bron: In Depth with Graham Bensinger 1 Time-out Een opmerkelijk verhaal uit de tenniswereld, mét Donald Trump in een hoofdrol. Voor hij zijn intrede deed in het Witte Huis had de huidige Amerikaanse president liefst één miljoen dollar veil om een duel tussen gewezen vedette John McEnroe en een van de zusjes Williams op poten te zetten. De voormalige ster bedankte vriendelijk.

De bal ging aan het rollen toen zowel Venus als Serena Williams na enkele klinkende zeges verkondigde dat ze heel wat mannelijke tennissers de baas zouden kunnen. Die woorden geraakten tot bij Donald Trump, op dat moment nog geen Amerikaans president. Als toenmalig businessmaan altijd in voor een grootschalig experiment wilde hij meteen de proef op de som nemen. Bovendien kon Trump - niet meteen gelauwerd om zijn immens respect voor vrouwen - maar moeilijk geloven dat een man het onderspit zou delven.

Bolwassing

De uitdager van dienst: zevenvoudig grandslamwinnaar John McEnroe. "Ik was een match aan het becommentariëren en plots kreeg ik een enveloppe toegestopt. Van Donald Trump. Ik weet niet waarom hij net mij uitkoos, maar er zat liefst één miljoen dollar in om me tegen Venus of Serena te laten spelen. Compleet geschift, net als zijn aanstelling tot president", aldus de voormalige nummer één in het tv-programma 'In Depth with Graham Bensinger'.

McEnroe had niet meteen de behoefte om het duel aan te gaan, en ook zijn dochters waarschuwden hem voor een flinke bolwassing. "Ze zeiden tegen mij dat ik nooit zou winnen. En eerlijk, zelf had ik er ook niet veel zin in. In mijn hele carrière heb ik nooit het idee gehad om tegen een vrouw te spelen." McEnroe liet dus weten niet in te gaan op de uitdaging, de proef stierf een stille dood.