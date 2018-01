De enige vrouw die zelfs op de Golden Globes lang niet voor iedereen welkom was, of hoe grootste schaatsschandaal ooit 24 jaar na datum nog nazindert Hans Op de Beeck

Getty Images Tonya Harding op de rode loper van de Globes. Tijdens een Golden Globes-avond waarop de vrouw gevierd werd, zorgde de aanwezigheid van gewezen schaatsster Tony Harding voor de nodige controverse.

Oprah Winfrey blies de zaal omver met een fenomenale speech waarbij ze een nieuw tijdperk aankondigde waarin geen plaats meer voor is voor #MeToo, Natalie Portman stal de show toen ze de nominaties voor Beste Regisseur aankondigde op het podium -"Hier zijn alle(maal) mannelijke genomineerden"- net zoals Geena Davis dat deed voor de Beste Mannelijke Acteur. Barbra Streisand spotte met het feit dat zij de enige regisseur is die met een Globe huiswaarts ging - 34 jaar geleden. Sommige van de grootste A-sterren onder de actrices namen een vrouwelijke activiste als partner mee. En bijna elke actrice verscheen in zwarte jurk, om kenbaar te maken dat zij de Time's Up-beweging steunen.

Ook Tonya Harding kwam in een glamoureuze zwarte jurk, maar haar aanwezigheid werd lang niet door iedereen geapprecieerd. Zelfs niet nadat ze als eerste opveerde tijdens de bevlogen speech van Winfrey.

Here’s Tonya Harding being the first to stand up and cheer when Oprah told abusive men “their time is up.” #GoldenGlobes #ITonya pic.twitter.com/lGFZyMDShn Jamie Righetti(@ JamieRighetti) link

Harding was op de Golden Globes aanwezig naar aanleiding van de recent uitgebrachte film I, Tonya over het levensverhaal van Harding, met vele dramatische ingrediënten: hoe ze ondanks haar kansarme afkomst en moeilijke jeugd met haar moeder, die haar emotioneel misbruikte –het kwam nooit meer goed tussen beiden– het toch tot een kampioene in kunstschaatsen bokste. Harding was de eerste Amerikaanse ooit die een drievoudige axel in competitie sprong. Maar Harding gaat vooral de geschiedenis in als protagoniste in het grootste olympische schaatsschandaal ooit, toen haar rivale Nancy Kerrigan voor de Winterspelen van Lillehammer 1994 met een ijzeren staaf op de knie bewerkt werd.

Harding heeft altijd volgehouden dat ze niet op voorhand op de hoogte was van de aanslag, voor de rechtbank is ze alleen veroordeeld voor pogingen om het onderzoek naar de aanslag te belemmeren. Maar onlangs deed ze tegenover ABC News, 24 jaar later, een opmerkelijke ontboezeming. Uit een uittreksel van een tv-documentaire Waarheid en leugens die op 11 januari verschijnt: "Ik wist dat er iets op til stond", aldus Harding, zonder dat ze ooit toegestemd zou hebben met de aanslag of concreet wist wat er zou gebeuren. Ze dacht dat het om een zotte streek ging. "Het was een of twee maanden voor de aanslag. Ik was aan het afluisteren en hoorde hen praten over dingen: 'Wel, misschien moeten we iemand uitschakelen zodat we zeker zijn dat ze in het olympisch team zit', waarop ik zei: 'Waarover in godsnaam zijn jullie aan het praten? Ik kan schaatsen.'" Hen, dat zijn haar ondertussen ex-man Jeff Gillooly en haar gewezen bodyguard Shawn Eckardt.

Chris Pizzello/Invision/AP Margot Robbie speelt in de film de rol van Tonya Harding.

Maar niet Nancy Kerrigan, wel Tonya Harding was zondagavond aanwezig op de Golden Globes - en dat zat velen dwars. Niet iedereen, weliswaar. Zo was er Sharon Stone, die haar ontmoeting met Harding als "geweldig" omschreef. Ze zei haar: "Schat, jij bent het type kampioene waar ze films van maken." Ook Allison Janney, die in de film Harding's moeder speelt, gooide haar een bloemetje toe wanneer ze de award van 'Best Supporting Actress' won. "Tony Harding is hier vanavond", sprak Janney. "Ik wil haar bedanken om haar verhaal te delen met scenarist Steven Rogers, zodat hij alle verschillende kanten van het verhaal kon weergeven. Een verhaal over de verschillende klassen in Amerika, over de rechtenlozen. Een verhaal over een vrouw die niet omarmd werd voor haar individualiteit. Een verhaal over waarheid en hoe die waarheid in de media gepercipieerd wordt."

Getty Images for InStyle Tonya Harding (l) met actrice Allison Janney op de Golden Globes.

Getty Images Tonya Harding en Nancy Kerrigan samen op het ijs.

Maar net in een avond dat de Time's Up-beweging centraal stond, viel dat lang niet bij iedereen in goede aarde.

I can't help but think that in a ceremony that did so well raising awareness about abuse, why would @AllisonBJanney (who is BRILLIANT and I love) pay tribute to #TonyaHarding She was instrumental in the physical abuse of another athlete. #NancyKerrigan is who should be tributed Tom D'Angora(@ TomDangora) link

I mean, somebody should thank NANCY KERRIGAN billy eichner(@ billyeichner) link

Let’s acknowledge the disgusting irony. Tonight, the #goldenglobes talked about standing up against violence, assault, inequality, etc. BUT Tonya flipping Harding was there and applauded during Allison Janney’s speech?!? I wonder how her VICTIM, Nancy Kerrigan, felt about this. Jenna Lyn(@ jaaaay_okay) link

Can someone who has been the Tonya Harding movie explain to me if there is any justification for this redemptive arc that she's riding now? Because I have pretty clear memories of the woman whose assault she was complicit in arranging crying in pain. Daniel Summers(@ WFKARS) link

Just a thought. Hollywood welcomes criminal Tonya Harding at the #GoldenGlobes2018 who assaulted anither woman to become famous. Did people forget what happened. She attacked Nancy Kerrigan and ruined the #WinterOlympics For American skaters. Ross Gerber(@ GerberKawasaki) link

Imagine telling Nancy Kerrigan in 1994 her story would be nominated for “best comedy” Brooks Wheelan(@ brookswheelan) link

Nog dit: ook de film geeft geen antwoord over schuld of onschuld, wel dat Harding klaarblijkelijk omringd was door veel 'foute' mensen.