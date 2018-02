De drinkbus verantwoordelijk voor een van dé blunders dit seizoen, wordt geveild voor een goed doel Hans Op de Beeck

28 februari 2018

11u32 9

Het was een van de blunders van het seizoen: Duisburg-doelman Mark Flekken die in doel zijn drinkbus aan het bezigen was, terwijl verdediger Gerrit Nauber een tegenaanval op hem terugkopte en Ingolstadt-spits Stefan Kutschke maar in te tikken had. Gelukkig voor de Nederlandse doelman (die trouwens ook een penalty van Kutschke stopte) won Duisburg de match nog. Nu breien ze nog een leuk vervolg aan de bizarre actie: de tweedeklasser gaat de bewuste drinkbus veilen om het geld te doneren aan Zebrakids, dat zich inzet om gehandicapte kinderen in Duitsland te helpen.

"De drinkbus en ik schreven zo'n beetje Duitse voetbalgeschiedenis het voorbije weekend", aldus Flekken (24) op de site van MSV Duisburg, waar meer details rond de actie staan. "Nu maken we het verhaal nog wat beter met deze veiling voor Zebrakids." Wie zich trouwens afvraagt wat Flekken bezielde: Duisburg had net daarvoor gescoord (door het stadion galmde zelfs even de tune wanneer de thuisclub scoort) maar zag die goal afgekeurd. Dat had de keeper echter niet in de gaten en in de waan dat er afgetrapt moest worden, dacht hij even wat tijd hebben om te kunnen drinken.

This is TOO WEIRD for not having an explanation:

Flekken, Duisburg gk, 2nd div. Bundesliga, stays in goal while conceding a goal.

I mean LITERALLY STAYS IN GOAL.

And don’t realize.

It makes laugh but it could be something serious, not joking pic.twitter.com/8WeB99LIpF Tancredi Palmeri(@ tancredipalmeri) link