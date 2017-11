Dé dribbel die u moet gezien hebben (al denkt ex-sterkhouder van KV Oostende daar waarschijnlijk anders over) Thomas Lissens

Bron: MLS 0 rv Afful zette vijf verdedigers in de wind. Time-out Van rechtsachters worden doorgaans niet de grootste mirakels verwacht. De rechtstreekse tegenstander niet uit het oog verliezen, de buitenspelval niet opheffen en af en toe de flank eens afdweilen: dat volstaat meestal wel. Maar daar heeft Harrison Afful, de rechtsachter van MLS-club Colombus Crew duidelijk lak aan.

Afful, een 31-jarige Ghanees van 1,68 meter die het grootste deel van zijn carrière in Tunesië heeft gespeeld, veranderde in de wedstrijd tegen New York City FC in de MLS-play-offs immers plotsklaps van een degelijke vleugelverdediger in een kopie van Lionel Messi.

Afful kwam in balbezit op de rand van de zestien en zette vervolgens zo maar even vijf verdedigers, onder wie Frédéric Brillant (ex-sterkhouder van Beerschot en KV Oostende), op het verkeerde been. Met sprekend gemak deponeerde hij daarna ook de 4-1 in doel. A good day at the office, heet dat dan.

