De dag dat Mike Tyson Brad Pitt op heterdaad betrapte met zijn eerste van drie vrouwen: "Sla me alsjeblieft niet"

27 april 2020

Bokslegende Mike Tyson (53) lijkt dezer dagen een gesetteld man aan de zijde van Lakiha Spicer, maar dat was lang niet altijd het geval. De gewezen wereldkampioen bij de zwaargewichten houdt er zes kinderen bij drie vrouwen op na. Bovendien verloor hij een dochter, Exodus (4), na een tragisch ongeval met een koord aan een loopband, elf dagen voor hij zijn huidige vrouw 'Kiki' huwde. Het onstuimige liefdesleven van 'Iron Mike', met daarin ook een opvallende bijrol voor Brad Pitt.

ROBIN GIVENS (1988-1989)

Zijn meest explosieve relatie. Nauwelijks elf maanden na zijn eerste date met Givens, een actrice in die tijd bekend van de sitcom ‘Head of the Class’, stapt hij er al mee in het huwelijksbootje. Een eerste date waarop Givens opdaagde aan de zijde van haar moeder en publicist. “Misschien was Robin toen wel net wat ik nodig had”, aldus Tyson in zijn memoires ‘Undisputed Truth’ daarover. “Een kerel in coma slaan, dat was in die tijd immers mijn enige sociale vaardigheid.” Tyson kocht Givens voor 5 miljoen euro aan vastgoed in New Jersey en schreef 11 miljoen over op de bankrekening van haar moeder, toen hij vernam dat Givens zwanger was van hem.

Maar het huwelijk was geen lang leven beschoren toen Givens Tyson vertelde over een miskraam. In een op de nationale televisie veelbekeken ABC-show waarin de twee te gast waren, hing Givens haar man aan de schandpaal. Ze deed een boekje open over hoe de bokskampioen haar geregeld bont en blauw sloeg. Tyson later daarover: “Waarschijnlijk de beste stoot die ik in mijn hele carrière uitgedeeld heb.” Snel daarna diende ze een verzoek tot scheiding in, al bleven ze elkaar nog zien. Het was toen dat Givens een relatie begon met Brad Pitt en de twee op heterdaad betrapt werden door Tyson. “Dude, sla me alsjeblieft niet”, was naar verluidt de eerste reactie van Pitt. Tyson daarover in diezelfde memoires: “Je had zijn gezicht moeten zien. Als iemand die klaar was de laatste sacramenten toegediend te krijgen.”

MONICA TURNER (1997-2003)

Je zou denken dat Tyson, die lijdt aan een manisch-depressieve stoornis, genoeg heeft van het huwelijk. Maar nog geen tien jaar later trouwt hij Monica Turner tijdens een bescheiden islamitische ceremonie zeven jaar nadat ze elkaar leren kenden tijdens een feestje georganiseerd door Eddy Murphy. Hun relatie doorstond zelfs drie jaar gevangenschap voor Tyson, nadat hij veroordeeld was voor de verkrachting van de toen 18-jarige Desiree Washington, deelneemster aan een missverkiezing. Om de twee weken kreeg Tyson bezoek van Turner, een kinderarts. Maar toen hij vrijkwam, kreeg de vrouw niet het getrouwde leven waarop ze gehoopt had. Zijn overspel werd het einde van hun huwelijk, dat twee kinderen (Rayna en Amir) heeft voortgebracht.

LAKIHA SPICER (2009 - NU)

De twee werden aan elkaar voorgesteld door bokspromotor Don King na een van Iron Mikes gevechten. ‘Kiki’ was toen 18 en pas later begonnen ze elkaar te zien. Een trouw volgde in 2009, twee weken na de dood van Tysons dochter Exodus op haar vierde. De grootste tragedie uit zijn leven. Zij werd door haar drie jaar oudere broer Miguel gevonden met haar hoofd rond een koord waarmee ze aan het spelen was. Kinderen die Tyson gekregen had bij ene Xochitl nadat hij van Turner gescheiden was.

Het huwelijk met Spicer is er ook eentje gekenmerkt door diepe dalen, ondanks de geboorte van zoon Milan en dochter Morocco. Tyson, geregeld al dan niet afkickend van een drank- en drugsprobleem, zei onlangs in januari dat hij alleen de laatste twee jaren van dat huwelijk trouw aan haar is geweest. Niet dat Spicer zelf een onbeschreven blad is. Zo belandde ze in 2008 een half jaar achter tralies omdat ze een school van haar vader gebruikte om geld wit te wassen. Maar dankzij de hulp van Spicer, zou Tyson zijn verslavingen overwonnen hebben en is het ook dankzij haar dat de ex-bokskampioen recent toerde met een onemanshow rond zijn biografie. Daarin komen ongetwijfeld ook zijn tijgers aan bod, die het zwaargewicht “waarschijnlijk” gekocht heeft bij ‘Exotic Joe’, het excentrieke hoofdpersonage uit de Netflix-hitserie ‘Tiger King’. Tyson nog over Spicer: “Ik ben blij dat we samen zijn, want zonder haar zou ik niet weten hoe overleefd te hebben.”

