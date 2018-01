De Bruyne is een artiest op het veld, ernaast duidelijk iets minder... TLB en KTH

29 januari 2018

23u41

Bron: Mancity.com 6

Kevin De Bruyne is een artiest op het veld. Dat toonde de Rode Duivel afgelopen weekend nog eens met zijn fantastische vrijschop tegen Cardiff City. Maar is 'KDB' dat ook naast het veld? Bij zijn team Manchester City deden ze de test en lieten ze de middenvelder enkele van zijn ploegmaats tekenen. "Ik ben een heel slecht tekenaar", waarschuwde De Bruyne de fans van de 'Citizens' al vooraf. En hij kreeg ook gelijk. Of had u meteen gezien dat bovenstaande tekening een portret 'skipper' Vincent Kompany is?

Behalve Kompany tekende De Bruyne nog enkele andere ploegmaats:

1) Gabriel Jesus:

2) Sergio Agüero:

3) Leroy Sane

4) David Silva