De baard is weg, Campenaerts laat enkel (flinke) snor staan voor WK-tijdrit BA

24 september 2019

21u13 0 Time-out Victor Campenaerts verschijnt morgen fris geschoren aan de start van het WK tijdrijden. De Belg van Lotto-Soudal liep de voorbije dagen rond met een flinke baard, maar die ging er vanavond af. Dat had de voormalige Europees kampioen tegen de klok gisteren ook beloofd. ‘Vocsnor’ stond er wel op om nog een stevige snor te laten staan.

“Je zal mij nooit een tijdrit of een andere echt belangrijke wedstrijd zien rijden met een baard”, zei Campenaerts daar in het verleden al over. “Noem dat gerust bijgeloof. In 2015 heb ik op de piste een achtervolgingswedstrijd gereden met een lange baard. En ik reed toen heel traag. Op een inspanning van zo’n vijf minuten, deed ik tien seconden trager dan een jaar eerder. Ik werd helemaal gek.”

“Een week later stond het Belgisch kampioenschap op het programma, maar door die slechte achtervolging was in gedemoraliseerd. Ik besloot om mijn baard af te scheren en plots reed ik weer tien seconden sneller. Het zou me heel sterk lijken als dat enkel aan die baard lag, maar sindsdien volgt voor elke belangrijke koers toch een scheerbeurt.” Normaal haalt Campenaerts zelf het scheermes boven, vanavond liet hij zich voor het eerst scheren.