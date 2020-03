De andere kant van de bondsprocureur: Kris Wagner roept op tot thuisfitness en geeft zelf het goede voorbeeld

Time-out

Kris Wagner kennen we als de kordate en bevlogen procureur van de voetbalbond, maar in deze coronacrisis wil hij zich ook sociaal inzetten. Hij wijst op het belang van thuisfitness en zet onder meer met collega Walter Damen de website coronaresist.be op om mensen in nood te helpen: “We moeten nu niet de hele dag op de sofa liggen.”