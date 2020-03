De aard van het beestje: Cristiano Ronaldo blijft ook tijdens quarantaine zo scherp als een mes Redactie

24 maart 2020

08u53 0 Time-Out Quarantaine of niet, Cristiano Ronaldo blijft topfit. De Portugees van Juventus brengt de coronacrisis door op Madeira met zijn familie. Dat belet hem duidelijk niet om zich klaar te stomen voor wanneer de bal weer rolt. De aard van het beestje, weet u wel?

Ronaldo reisde zo’n twee weken geleden naar Madeira om zijn moeder - die in het ziekenhuis opgenomen was na een beroerte - te bezoeken. Net dan kondigde Italië in volle coronacrisis een totale lockdown af. In de kern van Juventus waren er drie besmettingen: Daniele Rugani, Blaise Matuidi en Paulo Dybala. Ook Ronaldo onderging een test, maar die bleek negatief.

Intussen is moeder Dolores alweer aan de beterhand, maar onder andere de Serie A en Champions League werden stilgelegd. Dus bleef de stervoetballer maar in Portugal bij zijn familie. Daar blijft Ronaldo hard werken, blijkt uit de post op Instagram van zus Katia. “Thuis gaan we verder met het gevecht. Samen met de familie zorgen we voor lichaam en geest!”

Het coronavirus heeft al aardig wat roet in het eten van CR7 gegooid. De vijfvoudige Ballon d’Or-winnaar was aan een sterk seizoen bezig in Italië met 21 goals in 22 wedstrijden. In de Champions League stond hij weer voor een uitdaging na het 1-0-verlies bij Lyon in de 1/8 finales. Komende zomer zou hij met Portugal de Europese titel verdedigen, maar het EK werd met een jaar uitgesteld.