De 17-jarige knaap die fortuinen verdient dankzij Batshuayi en co TLB

20 april 2018

09u39

Bron: Bleacher Report 2 Time-out Voetballers en mode: het wordt steeds meer een onafscheidelijke combinatie. En daar heeft ene Sam Morgan handig op ingespeeld. De 17-jarige Londenaar is - via zijn bedrijfje 'SM creps' - immers de 'personal shopper' geworden van flink wat voetbalsterren, vooral uit de Engelse Premier League.

Arsenal-speler Cohen Bramall was Morgans eerste bekende klant. De youngster van de Gunners kocht exclusieve Yeezy Boost-schoenen van het merk Adidas via Morgan en zo ging de bal aan het rollen. Door zijn contacten in Europa kan Morgan snel en relatief eenvoudig exclusieve of uitverkochte kleren en schoenen op de kop tikken. Verschillende spelers zochten daarom al contact met de Londenaar met de vraag of hij voor hen modieuze koopjes kon doen. Inmiddels kleedt Morgan spelers als Benjamin Mendy (Manchester City), Alexandre Lacazette (Arsenal) en Tiemoué Bakayoko (Chelsea).

Batsuayi en Benteke

Ook Rode Duivels als Michy Batshuayi en Christian Benteke doen regelmatig een beroep op de personal shopper. Morgan maakte gisteren zelfs nog bekend dat Batshuayi - die nog maar net terug in Londen is nadat een enkelblessure vroegtijdig een einde maakte aan zijn avontuur bij Borussia Dortmund - hem meteen had opgezocht om kleding te bestellen.

Tijdens een interview dat Batshuayi in februari gaf, droeg hij zelfs een volledige outfit die samengesteld was door Morgan (zie foto onder). "Het is al gebeurd dat spelers meer dan 25.000 euro in één keer uitgegeven hebben bij mij", aldus Morgan. Of hoe een 17-jarige knaap fortuinen verdient dankzij Batshuayi en co...