David Beckham vol ongeloof wanneer hij ‘zijn’ mislukt standbeeld ontdekt: "Mijn kinderen zouden huilen als ze dit zien” TLB SD en ODBS

13 maart 2019

06u15

Bron: Late Late Show 0 Time-out Begin deze maand werd aan het stadion van de Amerikaanse voetbalclub Los Angeles Galaxy een standbeeld van David Beckham onthuld. En daar was de Britse ex-voetballer héél tevreden mee. Zeker omdat ‘Becks’ eerder dacht dat het standbeeld volledig mislukt was. De verantwoordelijke daarvoor was talkshowhost James Corden.

David Beckham had enkele eisen voor zijn standbeeld. Géén uitgesproken kin of achterwerk, bijvoorbeeld. En laat dat nu enkele kenmerken zijn die James Corden, host van de populaire Amerikaanse ‘Late Late Show’ wél in de verf liet zetten bij een standbeeld dat hij gebruikte om Beckham te grazen te nemen. De Brit werd uitgenodigd in de Verenigde Staten om vlak voor de onthulling al eens een blik te werpen op zijn sculptuur. Maar wat de voormalige voetballer van Manchester United niet wist, was dat hij het mikpunt was van een geniale grap met verborgen camera’s.

Eerst behield Beckham, omringd door acteurs, nog makkelijk zijn cool toen hij geassocieerd werd met Manchester City en daarna ook ‘Dave’ genoemd werd. De ex-middenvelder bleef ook rustig toen hij een niet zo indrukwekkend filmpje met ‘hoogtepunten’ uit zijn carrière te zien kreeg, maar het pijnlijkste moest dan toch nog komen: het standbeeld. Beckham kon zijn ogen niet geloven toen hij het beeld voor het eerst te zien kreeg.

“Mijn ouders komen speciaal naar hier”

“Het ziet er wel anders uit dan toen ik het eerder zag”, baalde Beckham, die eerder al de échte beeldhouwer ontmoet had in Chicago en geconfronteerd werd met een look-a-like. “Kijk naar de kin, de ogen, de kont…ik had gevraagd om het levensecht te maken. Maar dit kan toch niet? Mijn haren vind ik goed, maar dat is ook alles.”

Beckham zegt het allemaal op een rustige toon, maar baalt wel als een stekker. Op een bepaald moment vraagt hij om de camera’s even uit te schakelen. “Mijn ouders komen speciaal naar hier voor de onthulling. Mijn vrouw komt ook. Ik ben al blij dat mijn kinderen niet komen, die zouden huilen. Ik zie echt niet hoe dit getoond kan worden. Nog een paar aanpassingen? Hoe zouden we dat op die korte tijd nog kunnen doen, als het een jaar geduurd heeft om tot dit resultaat te komen?”

Terwijl het standbeeld ook nog vernield wordt door een onvoorzichtige vorkheftruckbestuurder – Beckham bedankt de man bijna – zit James Corden zich te verkneukelen achter de schermen. Wanneer de talkshowhost dan ten tonele verschijnt, heeft de ex-voetballer meteen door dat hij in de maling genomen werd. Gelukkig kon de Engelsman er hartelijk mee lachen én werd begin maart wél een geslaagd standbeeld onthuld. Hieronder het resultaat: