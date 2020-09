Dat staat nog niet op punt: Ings en Trippier blijven uitgeteld liggen na botsing op training Redactie

08 september 2020

12u11

Bij de Engelse nationale ploeg hebben ze nog wat tijd nodig om terug op elkaar ingespeeld te geraken. Kieran Trippier (29) en Danny Ings (28) knalden op training bij de Engelsen met hun hoofden tegen elkaar aan tijdens een loopoefening. De rechtsachter van Atlético Madrid en de spits van Southampton bleven na de botsing zelfs een tijdje roerloos liggen, én hadden verzorging nodig.

Het duo is wel fit voor de wedstrijd van vanavond tegen Denemarken. Op 11 oktober staan de ‘Three Lions’ in groep B van de Nations League tegenover de Rode Duivels. Gisteren kwamen hun ploeggenoten Greenwood en Foden nog in opspraak. Zij werden uit de selectie gegooid nadat ze enkele vrouwen hadden ontvangen op de hotelkamer.