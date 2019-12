Dat belooft: Dries Mertens blinkt weer uit op inmiddels befaamde Napolitaanse kalenders GVS

05 december 2019

10u49 0

Het is een jaarlijkse traditie bij Napoli: de voetbalkalender. Ook nu lieten de spelers van de Italiaanse eersteklasser zich verleiden tot een fotoshoot in een apart decor. Dries Mertens en co gingen creatief aan de slag met blauwe lakens. In totaal werden er 14 plaatjes gemaakt, de kalender kan vanaf 12 december besteld worden. Al langer dan een decennium maakt Napoli jaarkalenders, iets waar de fans telkens reikhalzend naar uitkijken. Zo werden vorig jaar allerhande sprookjes nagebootst en kropen een jaar eerder Dries Mertens en ploegmakkers in de huid van de Napolitaanse hovelingen van weleer. Wat het onderwerp voor 2020 is, wordt binnen enkele dagen helemaal duidelijk. Hieronder de covers van alle voorbije kalenders.

Kalender 2020

Kalender 2019

Kalender 2018

Kalender 2017

Kalender 2016

Kalender 2015

Kalender 2014

Kalender 2013

Kalender 2012

Kalender 2011

Kalender 2010

Kalender 2009

Kalender 2008