Dan mag je een keertje met drie alleen op een leeg doel af...

Je krijgt niet alle dagen de kans om te scoren tegen FC Barcelona. Ook niet tegen de vrouwenploeg, en al zeker niet als je speelt bij het Litouwse Gintra Universitetas. De landskampioen stond in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League 0-4 achter tegen de Blaugrana, toen drie van hun speelsters alleen richting de lege doelmond mochten. Of het nu in hun enthousiasme was of niet, toch slaagden twee van de geelhemden erin om elkaar omver te lopen, waardoor de wenkende kans verloren ging. Uiterst schlemielig natuurlijk. Meer dan een eerredder was het overigens niet geweest, want uiteindelijk werd het 0-6.

