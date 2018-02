Daar pronkt Bouchard weer: tennisbabe krijgt opnieuw plek in sexy Swimsuit-special (en vertoeft in goed gezelschap) Manu Henry

14 februari 2018

08u00 1 Time-out Daar pronkt ze weer: Eugenie Bouchard. Voor het tweede opeenvolgende jaar bevindt de bevallige tennister zich in de Swimsuit-special van het toonaangevende Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated. Ditmaal onder meer in het gezelschap van Sloane Stephens, een andere charmante ster op het WTA-circuit, en Paige Spiranac, de Instagram-golfsensatie.

Nadat ze afgelopen jaar verrassend de US Open achter haar naam schreef, belandde Sloane Stephens in september al op de voorpagina van het populaire magazine. Nu volgde haar vuurdoop in de Swimsuit-special. “Ik heb altijd van het concept van Sports Illustrated Swimsuit Issue gehouden", zegt ze. "Het was dan ook een droom om er deel van uit te maken. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik ooit die mogelijkheid zou krijgen. Ik gaf dan ook onmiddellijk mijn jawoord. Het is een eer.”

Toch staken bij de 24-jarige Stephens, momenteel nummer 12 op de WTA-ranking, flink wat zenuwen de kop op bij aanvang van de shoot. Uiteindelijk liep alles naar eigen zeggen beter dan verwacht. “Ik ben in elk geval benieuwd naar de reacties van familie en vrienden. Ik hoop dat ze het zien als een mooie uitdrukking van mezelf.”

Déjà vu-gevoel bij Eugenie Bouchard? Dan slaat u de bal in geen geval mis. De Canadese is er voor het tweede opeenvolgende jaar bij. Vorig jaar schitterde ze onder meer naast mede WTA-sterren Serena Williams en Caroline Wozniacki. Hoe verging het haar de tweede keer? “Het was zonder twijfel een stuk makkelijker. Ik kon deze keer mijn zenuwen veel beter onder controle houden”, klinkt het. “Ik vroeg de fotograaf zelfs om ‘ervoor te gaan’, omdat ik me zo comfortabel voelde.”

2 years in a row!!! 😳😳😳



