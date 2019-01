Daar is Ronaldinho weer: Braziliaan schittert in reclamefilmpje aan de zijde van Servisch supermodel YP

22 januari 2019

11u33 0

Het filmpje staat al sinds half december op YouTube, maar is nu pas echt overgewaaid tot bij ons: Ronaldinho die de hoofdrol speelt in een reclamefilmpje voor Mozzart, een Servisch gokkantoor. Hij moet die hoofdrol wel delen met ene Angjelka Tomasevic, een 25-jarig Servisch supermodel, maar dat zal de voormalige balvirtuoos van FC Barcelona waarschijnlijk niet erg hebben gevonden...

Het grootste gedeelte van de commercial speelt zich af in een lift. Wanneer die even dienst lijkt te weigeren, vraagt de zwoele blondine aan haar metgezel “of het nu niet wat tijd is voor wat spannenders”, waarop Ronaldinho prompt de smartphone bovenhaalt en de app van Mozzart tevoorschijn tovert. Dat de beelden het label ‘18+’ meekregen, heeft te maken met het feit dat je onder die leeftijd natuurlijk niet mag gokken in Servië.