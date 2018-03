Daar is "Frankje": papegaai groet renners tijdens eerbetoon aan Scarponi DMM

Het was het ultieme eerbewijs aan Michele Scarponi, de vijfde etappe in de Tirreno-Adriatico. De Italiaanse rittenkoers hield vandaag halt in Filottrano, de woonplaats van de vorig jaar overleden wielrennen. Frankje, papegaai en trouwe trainingspartner groette aan de kant van de weg de voormalige collega's van zijn baasje. Adam Yates won de etappe met aankomst in de straten van Filottrano, al zal dat "Frankje" wellicht worst wezen.