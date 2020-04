Daar is de volledige versie: nu laten ook Philipsen en Pogacar zich gaan op “We Will Rock You” in TikTok-video GVS/SVBM

17 april 2020

15u49

Bron: TikTok 0 Time-out “We Will Rock You” was nog nooit zo aanstekelijk. Dat dachten we na het zien van een TikTok-video van Bas Tietema met ook enkele topcoureurs als Remco Evenepoel en Tiesj Benoot. Tot nu dan, want nu heeft Tietema ook de volledige versie online gegooid.

In de nieuwe versie ziet u naast Evenepoel ook onder andere Jasper Philipsen en Ivan Garcia Cortina het beste van zichzelf geven in een korte clip. Ook in de eerste, kortere video schitterden al enkele grote namen uit het peloton, waaronder Michael Matthews, Fabio Jakobsen en Sven Nys. Hieronder kan u dat filmpje nog eens bekijken.

The first EVER Pro Cycling TikTok! pic.twitter.com/XgLfHz9SGb Bas Tietema(@ BasTietema) link

Evenepoel is samen met zijn vriendin Oumi Rayane al even actief op TikTok. Zo probeerde hij onlangs haar danskunsten te evenaren. Oordeel vooral zelf.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Clijsters waagt zich samen met partner aan pittige uitdaging van Murray