Da's er niet naast: rugbymatch ontaardt in massale knokpartij Manu Henry

09 februari 2018

Rugby is geen sport voor doetjes, laat bovenstaande video daar andermaal een bewijs van zijn. In Georgië ontaardde een rugbywedstrijd afgelopen weekend in een massale knokpartij. Wat begon als wat duw- en trekwerk, mondde al vlug uit in een massagevecht. Werkelijk elke speler raakte erin verwikkeld en ook enkele teamafgevaardigden lieten zich niet onbetuigd. Na zo'n anderhalve minuut waarin de poppetjes aan het dansen gingen, kon de wedstrijd worden hervat. Voor de volledigheid: Armazi versloeg Kharebi met 22-17.