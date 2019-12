Cristiano Ronaldo wil na zijn glorieuze carrière ook Hollywood veroveren GVS

29 december 2019

09u57 1

Cristiano Ronaldo (34) weet wat hij na zijn spelerscarrière wil doen. De Portugese wereldster wil na het voetbal nu ook Hollywood veroveren. Dat vertelde ‘CR7' op een conferentie in Dubai. “Hopelijk leef ik nog 50 jaar en ik moet goed voorbereid zijn op de dingen die na mijn spelerscarrière op mij zullen afkomen en die ik nu nog niet ken. Zo wil ik graag acteren in een Hollywood-film. Dat vergt veel voorbereiding. Ik zal een hoog niveau van Engels moeten halen zodat ik goed werk kan afleveren en niet nerveus zal zijn. Het is belangrijk om daarvoor goed te studeren en te leren.”

Voor iedereen die nu al in paniek schiet: Ronaldo stopt nog niet met voetballen. “Ik heb nog geen enkel slecht seizoen gekend”, vertelt de spits van Juventus. “Maar op het moment dat mijn lichaam niet meer mee wil, stop ik.”