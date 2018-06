Cristiano Ronaldo toont vlak voor afreis naar Rusland nog eens zijn goeie inborst ODBS

09 juni 2018

20u08

Bron: vtmnieuws 54

Cristiano Ronaldo heeft vlak voor de afreis van Portugal naar Rusland nog even zijn hart voor kinderen laten zien. Toen een jongetje de veiligheidsperimeter negeerde en richting een kortgeschoren Ronaldo liep, nam de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal even de tijd om met de kerel te poseren voor een foto. Ronaldo zette ook zijn handtekening op het Portugese voetbalshirt van het jongetje.

Zeker niet de eerste keer dat Ronaldo op de meest onverwachte plaatsen om een selfie gevraagd wordt. Recent werd hij zelfs gesolliciteerd tijdens een wedstrijd. Toen het tijdens een WK-kwalificatiematch in Letland 0-3 stond, na twee goals van Ronaldo, liep een Letse jongen het veld op in het Skonto Stadium om zich te laten vereeuwigen met zijn grote held. Ronaldo heeft nooit een geheim gemaakt van zijn liefde voor kinderen: zijn gezin telt er al vier (Cristiano Jr, Mateo, Eva en Alana) en 'CR7' sprak ooit eens een wens uit om er in totaal zeven te hebben.

Cristiano Ronaldo hugs a young fan following his brace against Latvia. 🤗 pic.twitter.com/GfkAnlD0jH Squawka News(@ SquawkaNews) link