Cristiano Ronaldo pronkt met “zijn” nieuwe (en erg exclusieve) speeltje TLB

25 mei 2019

14u56

Bron: Marca, McLaren, RMC Sport 0 Time-out Cristiano Ronaldo heeft volgens verschillende buitenlandse media een nieuw pronkstuk toegevoegd aan zijn indrukwekkend wagenpark. De 34-jarige Portugese superster zou de eigenaar geworden zijn van een gloednieuwe McLaren Senna, vernoemd naar de Formule 1-legende Ayrton. Kostprijs: ruim 1,2 miljoen euro voor het duurste model.

Iedereen heeft wel eens last van keuzestress. Ook Cristiano Ronaldo ongetwijfeld, wanneer hij de deur van zijn garage opent. ‘CR7' is behalve een doelpuntenmachine ook een autofreak, zo toont hij graag op Instagram. De aanvaller van Juventus kan zijn peperdure bolides niet meer op twee handen tellen.

Een Bugatti Veyron, BMW M6, een Bentley Continental GTC, een Mercedes-Benz C-Class Sports Coupé, een Porsche Cayenne, een Audi Q7, een Ferrari F430, een Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet, een Bentley GT Speed, een Audi R8, een Audi RS6, een Maserati GranCabrio, een Ferrari 599 GTO, een Lamborghini Aventador LP 700-4, een Porsche Cayenne Turbo, een Range Rover, een Mercedes-Benz C220 CDI, een Aston Martin DB9, een Phantom Rolls-Royce, een McLaren MP4-12C Spider: allemaal zijn of waren ze de voorbije jaren in het bezit van de beste Portugese voetballer aller tijden.

Recent werd nog gemeld dat Ronaldo mogelijk de koper was van de duurste sportwagen ooit. Het ging toen om de Bugatti ‘La Voiture Noire’, een sportwagen die meer dan 420 kilometer per uur haalt. De officiële woordvoerder van Ronaldo sprak dat gerucht echter tegen, de spits is volgens de man niet de nieuwe eigenaar van de bolide van 16,7 miljoen euro. Wie dat dan wel is, is niet bekend. Eén van de namen die naar voor werd geschoven, is die van Floyd ‘Money’ Mayweather, maar ook dat is niet bevestigd.

Op bezoek bij Hamilton

Dat Ronaldo wel een autoliefhebber is, bleek deze week nog eens. Samen met zoontje Cristiano Jr. en partner Georgina Rodríguez dook de Portugees op in Monte Carlo, waar dit weekend de ronkende Formule 1-motoren door de straten scheuren. Ronaldo bracht er een bezoekje aan Lewis Hamilton, de regerende wereldkampioen van Mercedes. Ronaldo en co werden met open armen ontvangen bij Mercedes, al lijkt hij zelf eerder fan te zijn van...McLaren.

Op Instagram pocht Ronaldo immers met wat zijn nieuwste ‘snoepje’ zou zijn: een McLaren Senna. Van die sportwagen werden amper 500 exemplaren gemaakt, wat het speeltje exclusief en vooral peperduur maakt. De catalogusprijs voor het duurste model ligt op 1.272.529 euro, maar voor dat geld krijgt de koper wel wat in de plaats. Met name: een wagen die in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u gaat, een topsnelheid van 340 km/u haalt en een vermogen van 800pk heeft. Als Ronaldo eens te laat op training arriveert bij Juventus, zal het dus niet aan zijn vervoer gelegen hebben...