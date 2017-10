Cristiano Ronaldo onthult live op Instagram naam van z'n tweede dochter Hans Op de Beeck

13u20

Bron: Instagram cristianoronaldo 0 rv Cristiano en Georgina tijdens de live. Time-out Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez hebben de naam van hun nog ongeboren dochtertje bekendgemaakt: Alana Martina. De 32-jarige ster van Real Madrid deed dat live via InstagramStories, in het bijzijn van Georgina, Cristiano Jr (7) en de tweeling Eva en Mateo.

Het Spaanse model Rodriguez (25) vertelt ook aan de 113 miljoen volgers van CR7 dat ze voorzien is om over 25 dagen te bevallen van hun eerste kindje samen. Cristiano en Georgina deden lang geheimzinnig rond de zwangerschap nadat er in mei al geruchten waren. Waarschijnlijk omdat Ronaldo nog eerst de komst van Eva en Mateo wou aankondigen deze zomer, een tweeling die net als Cristiano Jr. het levenslicht zag via een surrogaatmoeder.

Ronaldo zegt dat hij Alana koos en Rodriguez, een Spaans model, voor Martina ging. "Ik wil dit gewoon delen met jullie. We vinden het een heel mooie naam", aldus Ronaldo. Tijdens de livestream zette Mateo enkele keren de keel open - Ronaldo vertelde dat de baby honger had.

Getty Images Ronaldo samen met Georgina en Cristiano Jr vorige week in Londen, waar de Portugees de FIFA-award van beste speler kreeg.