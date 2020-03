Cristiano Ronaldo laat zich nog maar eens gaan: dit is het peperdure nieuwste speeltje van ‘CR7' TLB/GVS

28 maart 2020

17u55 0 Time-out Is er nog plaats in de garage? Cristiano Ronaldo (35) heeft volgens het Duitse Bild een nieuw speeltje aan zijn indrukwekkend wagenpark toegevoegd. ‘CR7' zou 8,5 miljoen euro neertellen voor een Bugatti Centodieci, waarvan er slechts tien zijn gemaakt. De bestelling is al geplaatst, de Portugees weet dus wat doen als hij uit quarantaine komt.

Ronaldo vertoeft op dit moment op het Portugese eiland Madeira om dichter bij zijn moeder Dolores - die een beroerte kreeg maar intussen aan de betere hand is - te zijn. Uiteraard zit ook de Portugees in quarantaine, maar van verveling lijkt geen sprake. Zonnen, zwemmen, trainen en selfies trekken zijn een dagelijkse bezigheid. Alsof dat nog niet volstaat, kan hij ondertussen mijmeren over zijn nieuwe aanwinst.

Het Duitse dagblad Bild weet dat de goaltjesdief van Juventus voor hij in quarantaine ging een bestelling heeft geplaatst voor een Bugatti Centodieci, een retromoderne hommage aan de legendarische Bugatti EB110 die in de jaren 90 hét paradepaardje was. Van de Centodieci zijn er slechts tien exemplaren geproduceerd, niet vreemd dus dat het prijskaartje navenant is. ‘CR7' zou zo’n 8,5 miljoen euro neertellen voor de bolide. Voor de kenners: de Centodieci heeft 1.600 paarden onder de motorkap en heeft slechts 2,4 seconden nog om van 0 naar 100 kilometer per uur te gaan. “Omdat er maar tien stuks zijn, is deze sculpturale schoonheid een kunstwerk”, luidt het promopraatje van Bugatti.

Wagenpark

Bild nam contact op met gerenommeerde Franse luxemerk, maar daar wilden ze noch bevestigen noch ontkennen dat Ronaldo een exemplaar kocht. De Portugees heeft in elk geval een voorliefde voor exclusieve auto’s. Het zou niet zijn eerste Bugatti zijn, hij heeft immers al een Veyron in zijn garage. Verder zijn of waren een BMW M6, een Bentley Continental GTC, een Mercedes-Benz C-Class Sports Coupé, een Porsche Cayenne, een Audi Q7, een Ferrari F430, een Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet, een Bentley GT Speed, een Audi R8, een Audi RS6, een Maserati GranCabrio, een Ferrari 599 GTO, een Lamborghini Aventador LP 700-4, een Porsche Cayenne Turbo, een Range Rover, een Aston Martin DB9, een Phantom Rolls-Royce, een McLaren MP4-12C Spider, een Mercedes-Benz AMG-klasse G63 en een McLaren Senna al in het bezit van de Portugese wereldster. Een indrukkend wagenpark.

Bekijk in onderstaande video het moment waarop hij van zijn verloofde Georgina Rodriguez voor zijn verjaardag de Mercedes-Benz AMG-klasse G63 cadeau kreeg.

Donatie

Ronaldo trok overigens ook zijn portefeuille open in de strijd tegen het coronavirus. Samen met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes financierde hij drie intensieve zorgafdelingen van ziekenhuizen in het Portugese Lissabon en Porto voor patiënten die getroffen zijn door het virus. Het ging om een donatie van 1 miljoen euro. Bovendien zou hij volgens het Italiaanse Tuttosport 3,8 miljoen euro van zijn loon inleveren om Juventus een deel van de uitgaven in deze voetballoze tijden te ontzien. Het nettosalaris van Ronaldo bedraagt 31 miljoen euro per jaar. Voor zijn nieuwe Bugatti moet hij dus zo’n 104 dagen, ofwel 3,5 maanden, werken.

Lees ook: De aard van het beestje: Cristiano Ronaldo blijft ook tijdens quarantaine zo scherp als een mes

Lees ook: Van 9.000 euro tot 4,3 miljoen euro: sportsterren pronken met hun wagens. Maar wie heeft de mooiste?