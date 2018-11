Cristiano Ronaldo “heeft zich verloofd” met Georgina Rodriguez nadat zij vorig jaar beviel van hun dochtertje ODBS

15 november 2018

13u14 0 Time-out Krijgen we volgend jaar zijn sprookjeshuwelijk? Cristiano Ronaldo (33) heeft naar verluidt zijn vriendin Georgina Rodriguez (23) ten huwelijk gevraagd. Het antwoord van de Spaanse: ja.

Het is de populaire Portugese krant Correio da Manha dat met het nieuws naar buiten komt. Ze schrijven dat de partner van Cristiano - Gio voor de vrienden- al volop uitkijkt naar een huwelijkskleed. Ook haar gigantische diamanten ring ter waarde van 700.000 euro, waarmee Rodriguez haar gezicht voor de paparazzi verborg toen ze maandagavond samen met Cristiano uit eten ging in Londen, doet de geruchten volop aanwakkeren. “Er zal een huwelijk plaatsvinden, maar slechts enkele mensen kennen tot dusver de details. We weten alleen dat Gio al enkele huwelijksjurken heeft gepast”, aldus Correia de Manha.

Ronaldo en Rodriguez zijn twee jaar samen sinds hij haar ontmoette in juni 2016, toen ze nog werkte in een Gucci-winkel in het centrum van Madrid. Haast exact één jaar geleden beviel Gio van hun eerste kindje: dochter Alana Martina. Via een surrogaatmoeder was Ronaldo al vader van drie kinderen: Cristiano Jr (8) en de tweeling Eva en Mateo, die op 8 juni 2017 het levenslicht zagen en waarover Georgina zich snel ontfermde. Tot blijdschap van Dolores, de moeder van Cristiano: “Georgina is de moeder van mijn kleindochter en een toekomstige schoondochter. Dat laatste is ze nog niet, maar zal ze straks ongetwijfeld worden. Ze heeft een heel rustig karakter”, zei ze in een zeldzaam interview over het privé-leven van haar zoon, waarin ze ook sprak over Ronaldo’s alcoholverslaafde en in 2005 overleden vader Dinis.

Opvallend is dat Ronaldo zijn vriendin ten huwelijk vraagt even nadat hij in het oog van de storm is gekomen voor vermeende verkrachting van Kathryn Mayorga in 2009. Nadat Ronaldo het toenmalige promomeisje zwijggeld betaald had, diende ze uiteindelijk toch klacht in en werd de zaak door de Amerikaanse politie heropend. Rodriguez heeft Ronaldo tijdens die moeilijke weken altijd gesteund. Op Instagram schreef ze onder een foto waarin ze poseert in minirok en hoge hakken, dat Ronaldo er altijd in slaagt “obstakels op zijn weg” te dribbelen, gevolgd door de woorden ‘ik hou van je, Cristiano’ en vijf hartjes.