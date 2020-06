Conor McGregor speelt dode bij naar binnen YP

03 juni 2020

10u48 0 Time-out Er gaat amper een dag voorbij zonder dat Conor McGregor in het nieuws komt, maar voor zijn laatste ‘stunt’ gaat The Notorious nog een stapje verder dan gewoonlijk. In enkele video’s die hij deelde via zijn verhalen op Instagram is te zien hoe de Ierse MMA-vechter, 31 intussen, een dode bij naar binnen werkt.

Aanvankelijk lijkt McGregor nochtans niet echt fan van de beestjes, zo valt af te leiden uit zijn reactie als hij er enkele uit het potje morst op zijn ontblote buik. “O mijn god, ben je zeker dat dit geen wespen zijn? Wespen zijn no good, enkel bijen. Kan je ze eten, zoals snoepjes?”, klinkt het, waarna hij de proef op de som neemt. “O mijn god, what the f*** is dit?”, hoor je hem vervolgens zeggen met een bij op zijn handpalm, om ze daarna dus in zijn mond te steken. In veel culturen worden bijen gewaardeerd als een smakelijk hapje, maar aan het gezicht van McGregor tijdens het knabbelen te zien, heeft hij al wel lekkerdere dingen gegeten...

Voor het coronavirus uitbrak, had Conor McGregor na een overwinning tegen Donald Cerrone zijn weg naar de top van de MMA (mixed martial arts) opnieuw ingezet, maar die queeste kwam dus (voorlopig) ten einde. Dana White, de baas van het Ultimate Fighting Championship (UFC), raadt zijn posterboy alvast aan om zijn focus te blijven richten op de lichtgewichten. Daar zwaait Khabib Nurmagomedov, de grote rivaal van McGregor, tegenwoordig de plak, maar er zijn ook vechters uit andere gewichtsklassen (Kamara Usman bij de weltergewichten en Anderson Silva bij de middelgewichten, om er maar twee te noemen) die maar wat graag eens met de Ier de kooi in willen. Iets wat White dus maar niks vindt. “Conor en ik hebben er nog niet over gepraat, maar terwijl Conor thuis zit, roept iedereen uit elke gewichtsklasse dat ze tegen hem willen vechten. Het is ongelofelijk. En Conor zal antwoorden. Ik denk dat hij momenteel best gewoon in zijn huidige gewichtsklasse blijft, nadien zien we wel wat er gebeurt.”