Conor McGregor slaat oudere man in pub omdat die zijn whiskey weigert: "Ze moeten hem achter de tralies steken"

16 augustus 2019

15u03 4 Time-out Er zijn beelden opgedoken waarop voormalig kooivechter Conor McGregor (31) in een Ierse pub een stevige vuistslag uitdeelt aan een oudere man. De aanleiding? De klant weigerde een slokje te nemen van de whiskey van de gewezen MMA’er. De beelden dateren van april, maar zijn nu pas uitgelekt.

Eind maart kondigde voormalig UFC-kampioen Conor McGregor onverwachts zijn pensioen aan in de Mixed Martial Arts (MMA). De Ier had al lang een aardig gespijsde bankrekening en kan zich nu vol focussen op Proper Twelve, z’n eigen whiskeymerk.

Die nieuwe business heeft McGregor nu opnieuw in een slecht daglicht geplaatst. InThe Marble Arch, een pub in de Ierse hoofdstad Dublin, wilde ‘The Notorious’ de klanten laten kennismaken met z’n brouwsel. Een man bedankte echter door het glas weg te zetten. Niet naar de zin van McGregor, die eerst verbaal de discussie aanging met de klant maar wanneer hij geen gehoor kreeg pardoes een stevige linkse uitdeelde. Meteen werd Conor door enkele aanwezigen naar buiten geduwd. De man die de slag moest incasseren, gaf verrassend genoeg geen krimp.

De ene kroegganger stelt in de Ierse pers dat de man die de dreun incasseerde eerder een gevatte opmerking maakte over een verloren duel van McGregor. Een andere klant hekelde het patserige gedrag van de Ier. Er werd alvast aangifte gedaan aan de politie. Of er ook een officiële klacht tegen McGregor loopt, is niet geweten.

Khabib: “Ze moeten hem arresteren”

Uiteraard moeide ook Khabib Nurmagomedov zich inmiddels met het incident. De Rus wist in oktober vorig jaar het titanengevecht met McGregor te winnen. “Dit is echt een zeer slechte zaak”, reageerde de ongeslagen MMA’er. “Zelfs al had die oude man eerst tien keer op zijn gezicht geslagen, dan nog kan je die mep niet verkopen. We moeten oude mensen respecteren. Dit begrijp ik echt niet. Mensen zoals hij moeten naar de gevangenis.”

“Deze jongen heeft geen klasse, geen respect”, gaat Khabib verder. “Soms doet hij iets goed voor onze sport, maar nu is hij volledig gek. Ik heb hem niets te zeggen, maar waar is de Ierse overheid? Ze zouden hem moeten arresteren. Honderd procent. Nu slaat hij een oude kerel, maar wat doet hij morgen? Niemand weet het. Ze moeten hem achter de tralies stoppen, daar kan hij nadenken over zijn daden.”

