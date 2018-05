Conor McGregor heeft net dit adembenemende buitenverblijfje van 1,5 miljoen gekocht in Marbella KVDS

18 mei 2018

17u13

Bron: Daily Mail 0 Time-out Conor McGregor (29) heeft de perfecte afleiding gevonden voor zijn gerechtelijke kopzorgen. De Ierse kooivechter heeft volgens de Britse tabloid Daily Mail een optrekje van bijna 1,5 miljoen euro gekocht in het Spaanse Marbella. Compleet met een op maat gemaakte fitness, de allerlaatste technologische snufjes en een adembenemend uitzicht op de Middellandse Zee.

McGregor kijkt aan tegen strafrechtelijke vervolging nadat hij begin april compleet door het lint ging in New York tijdens een persconferentie van de UFC, de grootste Mixed Martial Arts-organisatie ter wereld. Hij wordt onder meer beschuldigd van mishandeling en vernielingen en riskeert tot 7 jaar cel. Hij kan alleen maar hopen dat hij uit de gevangenis blijft, al was het maar voor de luxueuze villa die hij net kocht op een exclusief domein in het zuiden van Spanje.

Domotica

The Heights maakt deel uit van een streng beveiligde Golf en Country Club tussen Puerto Banus, Estepona en Benahavis en bestaat uit elf optrekjes met zicht op zee, voorzien van alle mogelijke domotica, een homecinema indien gewenst, een op maat gemaakte fitness, een spa en een cirkelvormige wijnkelder die zichtbaar is door een raam in de vloer van de keuken.

Chillen kan in de prachtige zentuin, in de deels overdekte lounges aan de infinitypool en rond verzonken vuurschalen als het ’s avonds wat frisser wordt. Beelden op de website van de vastgoedmakelaar die de villa’s verkoopt, tonen hoe het eruit zal zien als de bouwwerken - die volgend jaar starten - achter de rug zullen zijn. (lees hieronder verder)

Het ‘Steegje van de Supersterren’ telt intussen ook al andere bekende bewoners, zoals de Deense keeper Thomas Sorensen en voetballer Steven Carr, die nog bij de Spurs speelde. Een van de ambassadeurs die zijn naam aan het domein verbonden heeft, is golfer Michael Campbell. De winnaar van onder meer de US Open woont sinds zijn ‘pensioen’ in Marbella