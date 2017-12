Conor McGregor aan de rol met bekende popster? "Sorry Rita: hamburgers zijn lekker, maar niet wanneer een man thuis steak eet" Hans Op de Beeck

10u28 0 Getty Images Rita Ora en Conor McGregor hadden het zondag duidelijk gezellig op de British Fashion Awards. Time-out Een zondagnacht in het leven van Conor McGregor, dan gebeurt er al eens iets. Nadat hij tien dagen geleden in een fel besproken caféruzie betrokken raakte, bevond de kooivechter zich afgelopen zondag op de British Fashion Awards in Londen, waar hij het duidelijk gezellig had met Rita Ora. De popster maakte snel gewag van meer door twee foto's van hen te tweeten met het onderschrift: "Date Night". Maar dat was niet naar de zin van de entourage van de Ierse UFC-ster.

Date night @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/G4gR5KJ11Y Rita Ora(@ RitaOra) link

Er waren meteen vele fans van McGregor die de tweet van Ora "onrespectvol" vonden. 'The Notorious' (29) is al acht jaar samen met Dee Devlin en onlangs verwelkomden ze Conor Jack McGregor in hun leven.

Conor Jr's first visit to see Santa Claus at Luggwoods with his cousin Harry! Check this place out for a great day out 👍 @deedevlin1 @erinmcgregor123 Een foto die is geplaatst door Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) op 19 nov 2017 om 02:06 CET

Al was het Artem Lobov, de sparring partner van McGregor en op zijn beurt een MMA-vechter, die de kroon spande in de reacties op het bericht van Ora. Hij postte, in een inmiddels alweer verwijderde tweet: "Sorry Rita, Burgers are nice but not when a man has steak at home.” (Sorry Rita, hamburgers zijn lekker maar niet wanneer een man zijn steak thuis eet). De reactie van Ora, die sinds oktober van vorig jaar er een relatie met muziekproducer Andrew Watts op nahoudt, liet alvast niet op zich wachten.

That look of purely not givin a f**k 😜 what’s goooooooood??? 😘 pic.twitter.com/6rYCXhVIhX Rita Ora(@ RitaOra) link

Na de awardshow in de Royal Albert Hall ging het voor menig celebrity richting de Chiltern Firehouse, waar de afterparty plaatsvond. Alleen kende McGregor een probleem om binnen te kunnen. De Ier meldde zich aan de ingang in het bijzijn van wel twintig mensen, waarop hij door de buitenwipper niet werd binnengelaten. Voor McGregor zat er niets anders op dan in zijn auto te wachten. Alleen duurde dat lang. Pas na meer dan een uur daagde zijn goeie vriend Fran Cutler op om 'The Double Champ' en zijn entourage toch binnen te laten.

Bij wijze van afsluiter zette McGregor nog onderstaande post op zijn Instagram, met het bijschrift: 'Stay out me f**king way" (Blijf uit mijn weg).

Stay out me fuckin way Een foto die is geplaatst door Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) op 05 dec 2017 om 18:33 CET

Photo News

Best table in the house #FashionAwards Een foto die is geplaatst door Lewis Hamilton (@lewishamilton) op 04 dec 2017 om 21:42 CET

EPA Rita Ora zondagavond op British Fashion Awards in de Royal Albert Hall in London.

Photo News Ora op de afterparty in The Chiltern Firehouse in London, waar ook Conor McGregor present tekende.

Photo News Samen met Lewis Hamilton en Donatella Versace.