Computerspel FIFA 18 ziet Rode Duivels halve finales halen in Rusland Redactie

29 mei 2018

12u49

Bron: Belga 1 Time-out Volgende maand start het WK voetbal in Rusland en dus kan het pronostikeren voor fans beginnen. Het populaire voetbalsimulatiespel FIFA 18 deed op basis van haar laatste update alvast een voorspelling. Zij zien de Duivels doorstoten tot de halve finales, Frankrijk zal de Wereldbeker winnen.

De groepsfase zal geen enkel probleem vormen voor de Duivels. Als groepswinnaar in poule G stoten de Duivels, samen met nummer twee Engeland, door naar de achtste finales. Daarin zouden onze landgenoten stoten op Polen. De Duivels winnen met 2-0 en treffen bij de laatste acht Brazilië. Op de voorbije twee toptoernooien bleek de kwartfinales telkens het eindstation voor de Rode Duivels, maar FIFA 18 ziet daar nu verandering inkomen. De Duivels verslaan de Seleçao met opnieuw 2-0 en staan bij de laatste vier.

In de halve finales is toekomstig wereldkampioen Frankrijk te sterk met 2-1 en ook de troostfinale zouden de Duivels - met dezelfde cijfers - verliezen van Spanje. Frankrijk pakt vervolgens Wereldbekergoud door in de eindstrijd uittredend wereldkampioen Duitsland te verslaan na strafschoppen.

Alle uitslagen van de simulatie kan u HIER bekijken.

Of een vierde plaats ook in werkelijkheid mogelijk is, wordt duidelijk vanaf 18 juni. Dan spelen de Duivels hun openingsmatch op het WK tegen Panama. Tunesië (op 23 juni) en Engeland (op 28 juni) zijn de twee overige tegenstanders in de groepsfase.

Meer over Duivels

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Frankrijk