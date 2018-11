Coach daagt in verhitte Schotse derby fans uit, maar krijgt de rekening via één muntje snel gepresenteerd GVS

01 november 2018

09u24 1 Time-out Een trainer die het duel opzoekt met de supporters, het is niet nieuw. Vorig weekend nog ging Standard-coach Michel Preud’homme in de clinch met een toeschouwer, gisteren was het de beurt aan Hibernian-trainer Neil Lennon. Maar dan wel met een iets andere afloop. Een muntstuk belandde immers pardoes op zijn gezicht, met het nodige drama tot gevolg.

Lange tijd leek de derby van Edinburgh af te stevenen op een 0-0-draw. Niet dat er niets te beleven viel, want de match in de Schotse eerste klasse stond bol van de controverse. Duels op het scherpst van de snee waren schering en inslag, in totaal werden er negen gele kaarten waarvan één resulteerde in een rood karton uitgedeeld.

Tussendoor stal een avontuurlijke supporter de show op het veld, kozen de spelers halfweg de tweede helft voor een potje worstelen op de middenstip én zeeg Hearts-doelman Zlamal neer na een (mislukte) vuistslag van een bezoekende fan. Suspense genoeg dus, al was het wachten op een orgelpunt.

Hearts keeper hit by Hibs fan during Edinburgh derby #HEAvHIB @spfl @ScottishFA pic.twitter.com/IvpYN9ff0S NaeBull(@ NaeBull) link

Muntje

Dat kwam er toen de thuisploeg in de slotminuten toch het laken naar zich toe leek te trekken. Clevid Dikamona scoorde, de 19.000 Hearts-supporters gingen volledig uit hun dak. Tot de lijnrechter met zijn buitenspelvlag wapperde: het feestje ging niet door, dat van Hibernian-trainer Lennon begon maar pas. De bezoekende coach kon immers geen blijf met z’n pret en vierde ostentatief met de thuisaanhang. Daarbij vielen ook minder mooie woorden - het spel zat weer op de wagen.

Het antwoord van een Hearts-fan volgde snel. Vanuit de tribune werd er namelijk een muntstuk naar het hoofd van Lennon geworpen. Die ging onmiddellijk tegen de grond, waarna hoongelach volgde. Lennon werd snel omringd door stewards en politie en was na een behandeling snel weer op de been. Na de match was hij echter furieus.

Neil Lennon goads the Hearts fans then gets hit by a coin. pic.twitter.com/jj6hrEIcQy Dr Rangers(@ RangersDoctor) link

UFC?

“Mijn kaak bonkt als een gek. Dit is geen lachertje. Ik wil die man ontmoeten. De spelers willen gewoon het publiek vermaken, ik begrijp niet dat er dan zomaar zaken vanuit de tribune worden gegooid. Dit is onsmakelijk en moet stoppen. Maar ik verwijt de club niets. Je kan geen wetgeving maken rond de haat of slechtheid van sommige individuen.”

BBC vatte de tumultueuze partij trouwens samen in één rake zin. “Als voetbal ooit wordt samengevoegd met Ultimate Fighting Championship (UFC), dan weten we bij deze hoe dat eruit zal zien.”



Neil Lennon's reaction to the disallowed Hearts goal (Via @Maccer1988)... pic.twitter.com/hyPzfHT9t5 talkingbaws.com(@ talkingbaws) link