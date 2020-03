Clinton Mata houdt conditie op pijl en profiteert van tijd met zoontje: “Hij geniet van zijn leven” Redactie

20 maart 2020

Geen trainingen meer voor onze eersteklassers tot april, en dus moeten de spelers zich thuis zien bezig te houden. Ook Club-verdediger Clinton Mata (27) moet zijn conditie dezer dagen dus van thuis uit onderhouden. In een videodagboek toont Mata hoe hij dat doet. Met een bosloop na het ontbijt en een cardiotraining in de namiddag, onder meer. En dat in het truitje van ex-ploegmaat Stefano Denswil. Tussendoor kan er een dutje vanaf.

Het is echter zijn zoontje die met de aandacht gaat lopen. “Het monster”, zoals Mata hem noemt, toont hoe je je handen goed ontsmet. Hij doet zelfs een poging tot piano spelen.

