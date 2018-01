Chelsea-huurling pakt uit met smerige ‘truc van de foor’. De reactie van het slachtoffer brengt heel wat noorderburen aan het lachen TLB

22 januari 2018

10u41

Bron: Fox Sport 0

Denzel Dumfries zal zijn meest recente wedstrijd niet snel vergeten. De 21-jarige verdediger ging met Heerenveen op bezoek bij Vitesse en in de GelreDome kreeg de Nederlander een elleboogstoot van Tim Matavz in het gezicht én werd hij bij de edele delen gegrepen door Chelsea-huurling Matt Miazga. "Het is natuurlijk ook moeilijk om ernaast te grijpen", was zijn reactie op de smerige 'truc van de foor’, die bij heel wat noorderburen op de lachspieren werkte.

😅 | Denzel Dumfries​ over 'ballenknijpincident':



"Het is ook moeilijk om ernaast te grijpen." #vitheehttps://t.co/sunMcWM3I6 pic.twitter.com/LxkjVGjRIR FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

🤔 | Dumfries moet het zwaar ontgelden vanavond. Na de elleboog van Matavz, wordt de verdediger van Heerenveen nu in zijn edele delen geknepen door Miazga.#vitheehttps://t.co/sunMcWM3I6 pic.twitter.com/9AeOoxOnAG FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

⁉️ | Tim Matavz plant zijn elleboog vol in het gezicht van Denzel Dumfries, maar ontsnapt aan het oog van de arbitrage.#vitheehttps://t.co/sunMcWM3I6 pic.twitter.com/vl86U5hsJK FOX Sports(@ FOXSportsnl) link