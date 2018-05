Cheerleaders trekken aan alarmbel nadat details bekend raken over naakte fotoshoot in Costa Rica: "Ik vrees dat er pas iets zal veranderen als er iemand verkracht wordt" Mike De Beck

04 mei 2018

07u00

Bron: The New York Times 0 Time-out De Washington Redskins zijn in het oog van de storm terecht gekomen. Enkele voormalige cheerleaders van het Amerikaanse NFL-team getuigden anoniem aan The New York Times over een trip naar Costa Rica waar ze topless of enkel bedekt met bodypaint moesten poseren. Ze waren daarbij niet alleen, want enkele uitgenodigde sponsors keken maar al te graag toe. Negen cheerleaders werden zelfs op een avond uitgekozen door sponsors om hen bij te staan in een nachtclub. "Ik denk dat teams hier enkel aandacht aan zullen besteden als het al te laat is", trekt een ex-cheerleader aan de alarmbel.

One evening, the squad's director told some cheerleaders that their work was not done. They had a special assignment for the night: Some of the male sponsors had picked them to be personal escorts at a nightclub https://t.co/EBqfYsnjvH The New York Times(@ nytimes) link

In 2013 kwamen de Washington Redskins op het plan om een speciale kalender rond de cheerleaders in te blikken. Nu komen er enkele opvallende details van enkele cheerleaders die op die bepaalde trip aanwezig waren naar buiten. Sommige vrouwen moesten topless of enkel bedekt met bodypaint poseren. Al werd hen wel toevertrouwd dat er op de foto's geen naakt te zien zou zijn, maar dat er enkele sponsors uitgenodigd waren werd dan weer niet gemeld.

"Bij een van de shoots van een vriendin van me stonden we gewoon rond haar als een menselijke barricade omdat ze praktisch naakt was. Zo konden we voorkomen dat de aanwezige mannen haar konden zien. Ik werd gewoon zo kwaad dat de mannen op de trip op de achtergrond toekeken."

Former NFL cheerleaders are accusing the Washington Redskins of ‘pimping’ them out on a Costa Rica trip. pic.twitter.com/7bbkJiNwOo N. Harper(@ harper_nyesha) link

Daar stopte het echter niet. Na een dag van veertien uur lang poseren en het inoefenen van danspassen (de cheerleaders werden voor de trip overigens niet betaald, enkel de onkosten werden vergoed) kregen negen dames te horen dat ze 's avonds nog enkele mannelijke sponsors moesten bijstaan in een nachtclub. De sponsors hadden elk hun favoriete dame uitgekozen. "Dus ga terug naar je kamer en maak je klaar", klonk het. Enkele cheerleaders hadden er niet veel zin in en begonnen na die duidelijke boodschap te wenen. "Ze plaatsten geen pistool tegen onze hoofden, maar het was verplicht voor ons om te gaan. Het werd ons niet gevraagd, het werd ons gezegd. Andere meisjes waren er kapot van omdat we precies wisten wat ze aan het doen waren", vertelde een cheerleader. Hoewel er geen sex aan te pas kwam, had een cheerleader wel het gevoel dat het team hen "aan het uitbesteden" was.

Rookies’ first performance! 💃#SkinsDraftFest Een foto die is geplaatst door null (@1stladiesoffb) op 29 apr 2018 om 00:20 CEST

Een cheerleader die ook aanwezig was uit haar ongenoegen. "Het is gewoon niet juist om cheerleaders op pad te sturen met vreemde mannen als sommige meisjes duidelijk niet willen gaan. Maar jammer genoeg denk ik niet dat het gaat veranderen totdat er iets vreselijks gebeurt. Zoals een meisje dat op een of andere manier wordt aangevallen of wordt verkracht. Ik denk dat teams hier pas aandacht aan zullen besteden als het te laat is."

Happy #InternationalWomensDay to all the amazing women around the world! 💞 Een foto die is geplaatst door null (@1stladiesoffb) op 08 mrt 2018 om 19:01 CET

In het kamp van de Washington Redskins weerleggen ze alvast de getuigenissen van de cheerleaders. Stephanie Jojokian, de choreografe en directrice van de cheerleaders van de Redskins vertelt alvast dat de dames niet werden gedwongen om mee te gaan met de mannen en dat de negen cheerleaders niet werden uitgekozen door de sponsors. "Ik dwong helemaal niemand om mee te gaan. Ik ben de mamabeer en ik zorg echt voor iedereen. Niet alleen voor de cheerleaders. Het is één grote familie. We respecteren elkaar en ons vak. Het is zo'n ondersteunende omgeving voor deze dames." Een andere gecontacteerde cheerleader die ook tijdens de reis naar Costa Rica aanwezig was, doet haar kant van het verhaal over die bewuste avond. "Het was eigenlijk gewoon een nacht van ontspanning. Om even helemaal van alles weg te zijn."

Coming up on year 5 working with @1stladiesoffb and I am so proud to know each and every one of these ladies. The entire organization from management to interns are a class act and the program is run with integrity, honor and promotes a lifelong bond for these amazing women Love you all !!!! #washingtonredskinscheerleaders #httr #hail Een foto die is geplaatst door null (@drewxeron) op 03 mei 2018 om 17:38 CEST

"Programma wordt uitgevoerd met integriteit en eer"

Een professionele fotograaf die al vijf jaar samenwerkt met de cheerleaders van de Washington Redskins reageerde al op de commotie. "Ik ben zo trots om elke dame te kennen. De hele organisatie van management tot stagiaires is gewoon een 'class act' en het programma wordt uitgevoerd met integriteit, eer en bevordert een levenslange band voor deze geweldige vrouwen", klinkt het op Instagram.