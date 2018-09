Charleroi-fan steelt de show op de Freethiel met zijn beste (of slechtste?) danspassen MH

24 september 2018

Sporting Charleroi is op de sukkel. De Carolo’s wonnen amper één van de laatste zes wedstrijden en volgen al op vijf punten van een plek in play-off 1. Aan het enthousiasme van de fans liggen de povere resultaten alleszins niet. Op de tonen van ‘Blah Blah Blah’ van Nederlands dj en producer Armin van Buuren showt de man in bovenstaande video zijn beste -of slechtste?- danspasjes. En dat is op de Freethiel, waar Charleroi een punt pakte, niet onopgemerkt gebleven.