Champions League-’streakster’ liep 30.000 dollar mis, maar pocht wel met ereticket dat ze “kreeg van Uefa” ODBS

04 juni 2019

12u17 0 Time-Out Kinsey Wolanski, het Amerikaanse badpakkenmodel dat zaterdag de Champions League-finale verstoorde, geniet duidelijk van de aandacht die haar te beurt valt.

Happy and in Ibiza ❤️ pic.twitter.com/FAapihxiLl Kinsey wolanski(@ KinseyWolanski) link

Na Madrid vertoeft Wolanski momenteel op Ibiza, waar ze in een Twitterfilmpje pocht met de mooie locatie waar ze verblijft. Haar Instagram-account is nog altijd offline, zo zegt ze, maar dat zal haar niet beletten er alles aan doen om de aandacht naar zich toe te blijven trekken. Zo postte ze een VIP-ticket van de finale in het Wanda Metropolitana, speciaal in een glazen kader, dat ze als souvenir bemachtigde. “De liefste man die bij de Uefa werkt gaf me dit op de luchthaven”, gevolgd door enkele lachsalvo’s.

The sweetest guy who works for UEFA gave me this plaque in the airport 😭😭😭 pic.twitter.com/nLF83BnD8i Kinsey wolanski(@ KinseyWolanski) link

Ook een video, die vorige maand op YouTube is gezet, krijgt extra aandacht. Daarin wordt Wolanski, in het bijzijn van haar Amerikaans-Russische vriend Vitaly, door niemand minder dan Dan Bilzerian uitgedaagd om op een loopband 1 mijl (1,6 kilometer) af te werken in vijf minuten. Als Wolanski daarin slaagde, zou ze van de miljonair/entrepreneur/pokeraar/Instagramfenomeen/vrouwenzot 30.000 dollar (bijna 27.000 euro) krijgen. Na een verdienstelijke poging slaagde ze niet in het opzet. Ook Vitaly probeerde maar moest het al snel opgeven.

En op haar Twitter deelt Wolanski ook graag een grappige montage, waarbij ze tijdens een voetbalmatch plots ook het veld oploopt om de counter zelf af te ronden. “Ik heb het opnieuw gedaan mensen!”

I did it again folks 😂😂😂 pic.twitter.com/cVTdz4zUQh Kinsey wolanski(@ KinseyWolanski) link

De aanvragen tot fotoshoots in bikini zullen er alvast wel bij varen.