Buitengewone beelden in de Rally van Mexico: Fin rijdt verder met brandende wagen, moet dan toch stoppen en ziet bij interview auto volledig uitbranden DMM

14 maart 2020

10u34

Bron: AP 6

Het moet zowat de enige plaats zijn waar er nog topsport wordt bedreven: de WRC Rally van Mexico. Onze landgenoot Thierry Neuville viel uit met pech, maar hij was niet de enige. Esapekka Lappi moest op meer spectaculaire wijze de wedstrijd staken. De 29-jarige Fin moest in allerijl uit zijn brandende wagen springen in de buurt van Guanajuato.

De wagen vatte achteraan vuur aan het eind van de eerste namiddagrit. Lappi kreeg zijn Ford nog over de meet, maar meer zat er niet in. Stewards sprongen snel bij om de wagen te blussen, zonder succes. Lappi reed daarop verder met zijn brandende wagen.

Op een veiliger gedeelte van het parcours sprong de Fin dan samen met z’n co-piloot uit het brandende vehikel. De auto verdween in een mum van tijd in een heuse vlammenzee. De Ford van Lappi brandde volledige uit, terwijl de Fin iets verderop zelf commentaar gaf.

“We openden de deur aan de finish, mijn co-piloot zei ‘we staan in brand’. En ja, iedereen kon zien wat er gebeurde. Ik besefte niet hoe ernstig het was. Pas toen ik weer verder begon te rijden zag ik hoe groot het vuur achter de wagen was. Gelukkig zijn we ongeduurd. Ik weet niet wat de oorzaak zou kunnen zijN.”