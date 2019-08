Brokkenmaker Red Lions doet het opnieuw: na WK-trofee laat Wegnez nu ook EK-bekroning sneuvelen GVS

26 augustus 2019

Oeps he did it again. Nadat Victor Wegnez (23) vorig jaar al de Wereldbekertrofee brak, zorgde hij er ook na de EK-triomf van afgelopen weekend voor dat een beker het feestgedruis niet overleefde. Zijn bekroning voor 'Speler van het Toernooi' hield amper enkele uren stand.

Victor Wegnez met een trofee in de handen, dat vraagt om onheil. Toen onze hockeymannen vorig jaar na hun WK-winst de terugvlucht namen van India naar België, liep het mis. Wegnez, één van de sterkhouders op dat WK, brak in zijn enthousiasme op de luchthaven de stick af. “Te veel foto’s van genomen”, klonk het.

Duracell-konijn

Zaterdagavond na een demonstratie tegen Spanje liep het dus opnieuw fout. Wegnez werd uitgeroepen tot speler van het toernooi en kreeg daar een glazen trofee voor. Logischerwijze barstte er nadien een gigantisch feest los, met... brokken tot gevolg. De voet sneuvelde, “omdat ik alweer een trofee moest stukmaken”, schreef de middenvelder op z’n Instagram-pagina met de veelzeggende foto.

Het hoeft niet meteen te verbazen dat Wegnez alweer de dader is, want zijn Red Lions-ploegmaats omschreven hem eerder als een vat vol energie. “Dat manneke wil altijd winnen en blijft maar doorgaan. Net een Duracell-konijn. Naast het veld is hij al iets rustiger. Soms hoor je hem in de hotelgang nog eens keihard roepen. Dan denk je: wat doet hij nu weer? Ach, hij zit zot vol energie”, vertelde Loïck Luypaert.